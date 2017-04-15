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Yüksekova'da ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hasar gören yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.

15.04.2017 - 17:11
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Yüksekova'da ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Yüksekova'da yüklenici firma ekipleri, kış şartları nedeniyle ara verilen çalışmaları tekrar başlattı.

Yüksekova'da ağır hasarlı binalar yıkılıyor

YIKIM VE ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Ekipler, Yeşildere ve Dize mahallelerinde ağır hasar görerek yıkım kararı verilen yapılarda iş makineleriyle yıkım ve enkaz kaldırma çalışması yaptı.

Yıkılan binaların hafriyatı, iş makineleriyle Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan komisyonca belirlenen alana taşınıyor.

Yüksekova'da ağır hasarlı binalar yıkılıyor

YAKLAŞIK BİN 200 YAPI YIKILDI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, şu ana kadar yaklaşık bin 200 yapıda yıkım çalışması tamamlandı.

Kaymakam Mahmut Kaşıkçı'nın yaptığı açıklamada, çalışmaların tekrar başladığını ve ağır hasarlı binaların yıkımının gerçekleştirilerek, şehrin bu şekilde enkazdan temizleneceğini söyledi. Kaşıkçı, çalışmaları sonbahardan önce bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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