Yüksekova'da çaydanlık bombacısı yakalandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Hakkari Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önemli bir operasyon daha gerçekleştirdi.

Güvenlik güçleri tarafından 11 ay önce Hakkari bölgesinde düzenlenen bir operasyonda PKK üyelerinin el yapımı bomba yaparken çekilmiş görüntülerine ulaşılmıştı.

ŞARKILAR SÖYLEYEREK BOMBA YAPIYORLARDI

Görüntülerde, 4 teröristin el yapımı patlayıcıları çaydanlık içerisine soğuk kanlı bir şekilde yerleştirdiği, bu sırada da Kürtçe şarkılar eşliğinde kendilerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldıkları belirlenmişti.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

PKK'lı teröristlerin bu görüntülerini inceleyen polis ekipleri, görüntülerde yer alan teröristlerin kimliklerini tespit etti. Çaydanlık düzenekli bombaları hazırlayan teröristlerden birinin 19 yaşındaki Muhammet G. olduğu belirlendi.

Yapılan incelemede, teröristin Yüksekova'da bir evde saklandığı tespit edildi.

Bunun üzerine eve düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütünün "Sivil Savunma Birlikleri" (YPS) üyesi olduğu tespit edilen çaydanlık bombacısı Muhammet G. kıskıvrak yakalandı.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GEÇİŞ GÜZERGAHLARINA TUZAKLAMIŞLAR

Görüntülerde yer alan teröristlerin hazırladıkları el yapımı bombaları, asker ve polisin geçiş güzergahlarına koydukları tespit edildi.