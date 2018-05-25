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Yüksekova’da elektrik telleri yer altına alınıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek için çalışmalar başladı.

İHA | 25.05.2018 - 14:03..
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Yüksekova’da elektrik telleri yer altına alınıyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, ilçenin önemli cadde ve mahallelerinde elektrik tellerinin yer altına alınmaya başladığını belirterek, vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

"SABIR VE ANLAYIŞ BEKLİYORUZ"

Özdemir, “Yüksekova Cengiz Topel Caddesi ve ara sokaklar olmak üzere yaklaşık 10 milyonluk şebekemizi yer altına alma projemiz var. Mor Mühendislik Firması tarafından işe bugün itibarıyla başlandı. İlçede yer altı çalışması için bütün kurumlarla birlikte biz de belediye ile yer altına inecek çalışmalarımıza bugün başladık. Zor ve meşakkatli bir iş, Yüksekova halkımızdan sabır ve anlayış bekliyoruz.” dedi.

Yüksekova’da elektrik telleri yer altına alınıyor VİDEO

Yüksekova’da elektrik telleri yer altına alınıyor

Yüksekova’da elektrik telleri yer altına alınıyor

Yüksekova’da elektrik telleri yer altına alınıyor

Yüksekova’da elektrik telleri yer altına alınıyor

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