Yüksekova'da hasarlı binaların yıkımına yeniden başlandı

Kazılan hendek ve oluşturulan barikatların kaldırılması için Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde 13 Mart 2016'da sokağa çıkma yasağı ilan edilerek operasyonlara başlandı.

KIŞ NEDENİYLE ARA VERİLMİŞTİ

Operasyonların tamamlanmasının ardından ilçenin yaraları sarılmaya çalışılırken, geçen yıl ağır hasar gören binaların da yıkımına başlandı. Ancak kış mevsiminin gelmesiyle beraber yıkımlara ara verildi. Havların ısınmaya başlaması ile çalışmalara yeniden devam edildi.

10 BİN HASARLI BİNA YIKILDI

Yıkım ekipleri, Yeşildere mahallesinde bu yılın ilk yıkım çalışmasına başladı. Yetkililer şu ana kadar 10 hasarlı binanın yıkıldığını belirterek çalışmalarına bitinceye kadar devam edeceklerini söyledi.

























