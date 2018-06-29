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Yüksekova’da ilk defa tenis kortu açıldı

Hakkâri Valiliğince İl Özel İdaresi kaynakları kullanılarak yapılan kapalı tenis kortu yapılan açılış töreni ile hizmete açıldı.

İHA | 29.06.2018 - 17:44..
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İlçenin Yeni Mahalle’sinde bulunan Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenen yaz spor okullarının açılış törenine Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz, SYDV Müdürü Emir Özdil katıldı. Açılış öncesinde Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, burada antrenörlerden bilgi alırken sporcularla da sohbet etti.

Yüksekova’da ilk defa tenis kortu açıldı

Program kapsamında da kaymakamlık tarafından temin edilen 27 bisiklet, 50 paten takımı, 50 sporcu kol saati ve 50 bisiklet kaskı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren sporculara teslim edildi.

"GENÇLERE YÖNELİK BÜYÜK ÇABA İÇERİSİNDEYİZ"

Malzeme dağıtımının ardından Kaymakam Kaşıkçı ve beraberindekiler, Gençlik Merkezi'nin yanında yapımı tamamlanarak hizmete giren 40 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki kapalı tenis kortunu ziyaret etti. Gazetecilere açıklama yapan Kaşıkçı, Gençlere yönelik büyük çaba içerisinde olduklarını söyledi.

Yüksekova’da ilk defa tenis kortu açıldı

Yüksekova’da ilk defa tenis kortu açıldı VİDEO

"YAZ SPOR OKULLARINI ÖNEMSİYORUZ"

Çocuk ve gençlerin ülkenin aydınlık yarınları olduğunu hatırlatan Kaşıkçı, "Bu kapsamda bugün yaz spor okullarının startını verdik. Bütün kayak sporcularımızın, üniversite sınavlarına hazırlanan ve mesleki ya da okul sporlarına hazırlanan çocuklarımızın ve diğer çocuklarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tüm malzemeleri şu anda temin ettik. Bunlarla hem spor yapacaklar hem de ilgili oldukları spor dallarında sınavlara hazırlanacaklar. Yaz spor okullarını önemsiyoruz. Çocuklarımızın sokakta ya da internet kafelerde vakit geçirmesini istemiyoruz" dedi.

Yüksekova’da ilk defa tenis kortu açıldı

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