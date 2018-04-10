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Yüksekova'da karla kaplı yollar açılıyor

İkiyaka Sat Gölleri bölgesindeki askeri üs bölgesinin karla kapalı yolunun açılması için çalışmalar başladı.

DHA | 10.04.2018 - 14:20..
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Yüksekova'da karla kaplı yollar açılıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve ilk karın yağması ile kapanıp, ulaşımı sadece helikopterle sağlanan İkiyaka Sat Gölleri bölgesinde bulunan askeri üs bölgesinin yolunun açılması için yoğun bir çalışma başlatıldı.

6 METRE KAR VAR

Kar kalınlığının yer yer 5-6 metreyi aştığı 3 bin 500 rakımlı bölgede, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.

7 KİLOMETRE KALDI

Toplam 17 kilometrelik bir bölgenin kardan kapalı olduğu, yaklaşık bir haftadır sürdürülen çalışmalar sonucunda 10 kilometrelik bölümünün açılabildiği kaydedildi.

Bölgede bir hafta içerisinde kalan 7 kilometrelik yolun da kardan temizleneceği belirtildi.

Sürdürülen yoğun çalışmalar cep telefonuyla da kaydedildi.

Yüksekova'da karla kaplı yollar açılıyor

Yüksekova'da karla kaplı yollar açılıyor

Yüksekova'da karla kaplı yollar açılıyor

Yüksekova'da karla kaplı yollar açılıyor

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