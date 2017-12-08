Yüksekova'da köy muhtarının ölümüyle ilgili 2 gözaltı

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hakkari Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı kapsamlı çalışmalar neticesinde; Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy köyü muhtarı Nurettin Altun’un, 17 Ağustos 2017 günü Basamak mezrası kırsalında PKK/KCK bölücü terör örgütü mensupları tarafından öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Yüksekova Sulh Ceza Hâkimliği'nin 2017/2348 sayılı kararı ile aranan bölücü terör örgütünün işbirlikçileri Ferhat Ş. ve Nezmi Ş. isimli şahısların, 07 Aralık 2017 günü saat 11.20 sıralarında Yüksekova ilçe merkezinde yakalandığı belirtildi.

"HAİN SALDIRI AYDINLATILACAK"

Yakalanan şahıslardan Nezmi Ş. hakkında ayrıca, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan ve 01.06.2017 tarihinde Yüksekova ilçesinde Necmettin Atsız’ın öldürülmesi olayının şüphelisi olarak arama kararı bulunduğu belirtilen açıklamada, “Bu itibarla, güvenlik güçlerimiz, çok kapsamlı ve bir o kadar da hassas çalışmalar sonucunda, şüphelilerin yerini tespit etmiş, yakalamış, delilleriyle birlikte gereğinin ifası için adalete teslim etmek suretiyle, muhtarımıza yapılan bu hain saldırının aydınlatılmasında çok önemli bir adım atmışlardır.

"MİLLETİMİZDEN ALDIKLARI GÜÇLE..."

Bütün güvenlik güçlerimiz, ilimizin huzuru ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gece gündüz, yüce milletimizden aldıkları güçle yorulmaksızın çalışmaya devam etmektedirler. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.” denildi.