Yüksekova’da mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçe merkezinde düzenlenen operasyonda, PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde YPS yapılanması içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının ilçenin birçok yerine mayın, el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmat sakladıkları, söz konusu patlayıcı madde ele geçirildiği bildirildi.

7 Nisan 2018 tarihinden itibaren Yüksekova ilçesine bağlı Dize, Eskikışla, Mezarlık, Güngör ve Cumhuriyet mahallelerinde uzmanlar ve bomba imha ekipleri tarafından arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi.

MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ

Açıklamada, “Aramalar neticesinde 13 adet nevi ve menşei belirsiz patlayıcı madde, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet fişek kovanı, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet el bombası ve 2 adet elektrikli infilak kapsülü ele geçirilmiş olup, ele geçirilen patlayıcı maddeler usulüne uygun olarak imha edilmiştir.

Ayrıca arama tarama faaliyeti icra edilen bölgelerde, patlayıcı maddelerin imhası yapılmış olmasına rağmen şüpheli cisim veya patlayıcı madde ile karşılaşılması halinde kesinlikle cisimlere temas edilmeden derhal 155 Polis İmdat hattının aranması ve uzman ekiplerin beklenilmesi konusu vatandaşlara bildirilmiştir.” denildi.