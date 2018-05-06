Yüksekova'da PKK operasyonunda 2 sığınak imha edildi

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Yüksekova ilçesine bağlı Güldalı yaylası kırsalında düzenlediği terör operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

ÇOK SAYIDA YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, operasyonda PKK'ya ait 2 sığınakta el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedilerek şöyle denildi:

"İlimiz Yüksekova İlçesi Güldalı Yaylası kırsal alanında tespit edilen 2 sığınakta yapılan aramada; 26 büyük tüp, 18 küçük tüp, 2 akü, 90 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo, 10 metre elektrik kablosu, 4’lü pil bloğu, 25 pil, 1 akım ölçer cihazı, 40 koli bandı, 810 litre benzin, 32 litre motor yağı, 2 tüp gaz ısıtıcı, 20 çakmak gazı, 1 set üstü ocak, 4 örgüt kıyafeti, 60 kilo bulgur, 30 kilo deterjan, 10 bidon çamaşır suyu, 300 kutu çeşitli konserve, 40 kilo tuz, 10 kilo makarna, 150 kilo un, 1 tavla, 1 satranç takımı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."