Yüksekova'da terör mağdurlarının yaraları sarılıyor

İlçede huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla iki yıl önce PKK'lı teröristlere yönelik 13 Mart'ta sokağa çıkma yasağıyla başlayan ve 20 Nisan'da tamamlanan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından teröristlerin neden olduğu mağduriyetlerin giderilmesi ilgili kurumlarca başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.

Terör saldırılarında evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olanlar için Esenyurt Mahallesi'nde yaptırılan konutların tamamlanması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

1.830 KONUT YIL SONUNDA SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

Doğalgazla uyumu, çevre düzenlemeleri, park, taziye evi, cami, okul ve iş yerleri ile modern standartlarda yapılan 3 bin 63 konuttan, fiziki durumu büyük ölçüde tamamlanan bin 830'unun yıl sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

HDP REKOR OY ALMIŞTI

Kandil'in partisi HDP, yüzde 93,7 ile Kasım 2015 Genel Seçimi'nde Yüksekova'da birinci parti olmuştu.