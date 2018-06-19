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Yüksekova'da terör mağdurlarının yaraları sarılıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırılarında evleri ağır hasar gören vatandaşlar, "Yeni Yüksekova" olarak adlandırılan modern yaşam alanına kavuşacak.

AA | 19.06.2018 - 11:59..
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Yüksekova'da terör mağdurlarının yaraları sarılıyor

İlçede huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla iki yıl önce PKK'lı teröristlere yönelik 13 Mart'ta sokağa çıkma yasağıyla başlayan ve 20 Nisan'da tamamlanan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından teröristlerin neden olduğu mağduriyetlerin giderilmesi ilgili kurumlarca başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.

Yüksekova'da terör mağdurlarının yaraları sarılıyor

Terör saldırılarında evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olanlar için  Esenyurt Mahallesi'nde yaptırılan konutların tamamlanması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Yüksekova'da terör mağdurlarının yaraları sarılıyor

1.830 KONUT YIL SONUNDA SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

Doğalgazla uyumu, çevre düzenlemeleri, park, taziye evi, cami, okul ve iş yerleri ile modern standartlarda yapılan 3 bin 63 konuttan, fiziki durumu büyük ölçüde tamamlanan bin 830'unun yıl sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Yüksekova'da terör mağdurlarının yaraları sarılıyor

HDP REKOR OY ALMIŞTI

Kandil'in partisi HDP, yüzde 93,7 ile Kasım 2015 Genel Seçimi'nde Yüksekova'da birinci parti olmuştu.

Yüksekova'da terör mağdurlarının yaraları sarılıyor

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