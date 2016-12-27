Yüksekova'da her yıl olduğu gibi bu yıl da enerji sorunu bitmiyor. Kış mevsiminin gelmesiyle beraber aşırı yüklenmeler nedeniyle mahallelerdeki trafolar bir bir patlıyor.

GÖÇ DAHA FAZLA YÜK BİNDİRDİ

İlçedeki sokağa çıkma yasağı sırasında çatışmaların yaşandığı mahallelerdeki binlerce evin hasar görmesi nedeniyle vatandaşlar diğer mahallelere göç etmek zorunda kalmıştı.

Bu göçle Yeni Mahalle, Esentepe, Esenyurt, Yeşildere ve İpek Mahallelerindeki trafolara daha fazla yük binmesine neden oldu.

Yüksekova’da trafolar bir bir patlıyor VİDEO

KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASINDAN KAYNAKLANIYOR

Mahalle sakinleri, söz konusu göçlere karşın gerekli önlemlerin alınmadığını belirtirken, yetkililer ise trafo yanmalarının aşırı yüklenme ve kaçak elektrik kullanılmasından kaynaklandığını söylüyor.

Aşırı yüklenmeler ve yer yer yetersiz altyapı nedeniyle yaşanan patlamalardan bir tanesi vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Alev topuna dönüşen trafonun yanması nedeniyle birçok ev elektriksiz kalırken, Orman Mahallesi’nde ise birçok evde günlerdir elektrik yok.