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Yüksekova’daki 3 bin 63 konut hızla yükseliyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde terör mağdurları için yapılan 3 bin 63 konutun yapımı devam ediyor.

İHA | 27.03.2018 - 10:55..
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Yüksekova’da vatandaşlar için yaptırılan konutlar hızla yükseliyor. İlçede, sokağa çıkma yasağında evleri hasar gören vatandaşlar için yapılan TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, ilgililerden bilgi aldı.

Yüksekova’daki 3 bin 63 konut hızla yükseliyor

24 SAAT ÇALIŞMA VAR

İnşaat çalışmaları hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, “Yüksekova’ya yeni bir yaşam alanını müjdelemek için 24 saat firmalarımız çalışıyor. İnşaat alanında 6 tane firmamız baharın gelmesiyle birlikte startını verdi. Yılsonunun gelmesiyle birlikte artık yeni yaşam alanlarına, Yüksekovalı halkımız kavuşmuş olacak ve kışla birlikte sıcak yuvalarına, sıcak evlerine kavuşmuş olacak.” dedi.

Yüksekova’daki 3 bin 63 konut hızla yükseliyor

Yüksekova’daki 3 bin 63 konut hızla yükseliyor

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