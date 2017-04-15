Yüksekova'daki operasyonda şehit ve yaralılar var

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca bölgesindeki İkiyaka Dağları’nın 3 bin 750 rakımında sarp ve yer yer karlı bölgesinde, güvenlik güçleri bu sabah arama tarama faaliyetine çıktı.

1 BİNBAŞI 1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

Güvenlik güçleri operasyonu sürdürürken, yaya olarak ilerleyen bir grup asker uçuruma yuvarlandı. İlk bilgilere göre kazada, uçuruma yuvarlanan Binbaşı Kürşat Selim Şenol ile kimliği henüz öğrenilemeyen 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 uzman çavuş yaralandı.

Yaralı uzman çavuşlar Yüksekova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.