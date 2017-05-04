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Yüksekovalı ailenin evini yılanlar bastı

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Geçirgen ailesinin başı yılanlarla dertte.

04.05.2017 - 14:13
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Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte bahçe içerisindeki tek katlı toprak evde her gün yılanların çıkması üzerine Geçirgen ailesi zor günler yaşamaya başladı. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 8 çoçuk babası Osman Geçirgen,  yaşadıkları endişe nedeniyle evi terk ederek komşularının evine yerleştiklerini söyledi.

Yüksekovalı ailenin evini yılanlar bastı

10 GÜN İÇİNDE 8 YILAN YAKALADI

10 gün içerisinde 8 yılan yakaladığını anlatan Geçirgen, tek mücadele şeklinin de karton üzerine sürdüğü yapıştırıcı olduğunu belirtti. Yetkililerden yardım isteyen Geçirgen, "Yılanlar evin içindeki deliklerden giriyorlar. Kartonlara sürdüğümüz yapıştırıcılar sayesinde yakalıyorum. Ancak çocuklarım yaşadıkları korku nedeniyle 10 gündür eve girmiyor. Çaresiz kaldık ne yapacağımızı bilemiyoruz, yetkililerin bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyoruz." dedi.

Yüksekovalı ailenin evini yılanlar bastı

Yüksekovalı ailenin evini yılanlar bastı

Yüksekovalı ailenin evini yılanlar bastı

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