Yüksekovalı çocukların umudu Cansu öğretmen

İlçeye 20 kilometre mesafede İran sınırındaki Kısıklı Köyü Abdulkadir Alkan Ortaöğretim Okulu'na geçen yıl atanan müzik öğretmeni Aşan, öğrencilerin görev aldığı bando ve koro kurmaya karar verdi. Cansu öğretmen, imkanları yetersiz olduğu için Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel'den müzik malzemesi konusunda destek istedi. Tuğgeneral Tokel çok kısa bir sürede bando takımı için gerekli malzemeleri temin ederek okula ulaşmasını sağladı.

Okulda "Umut" adını verdiği bando takımı ve koro kuran Cansu öğretmen, sınırda açık havada öğrencileriyle provalar yaptı. Aşan, sınıfına piyano getirterek öğrencileriyle türküler de seslendirdi. Bando ve koroda olmanın sevincini yaşayan öğrencilerin okula ve derslerine sevgisi bu sayede arttı.

"BAYRAĞIMIZIN DALGALANDIĞI HER YER GÖREV YERİ"

Öğretmen Aşan yaptığı açıklamada, Yüksekova'ya atandığı için ilk başta tedirgin olduğunu ancak okulda çocukları görünce içindeki korku ve tedirginliğin kaybolduğunu söyledi. Okula ilk geldiğinde çocukları gördükten sonra içinde bir "umut" doğduğunu ifade eden Aşan, şöyle konuştu:

"Burada olduğum için mutluyum. Buraya ağlayarak gelmedim ama ağlayarak geri döneceğim çünkü çocuklarımı çok özleyeceğim. Bu bölgenin insanını daha önce bize çok methetmişlerdi, gelip yerinde görmek nasip oldu. Sınırın sıfır noktasında olmamız bir şey değiştirmiyor çünkü biz bu mesleğe başladığımızda memleketimizin hangi köşesi olursa olsun çalışmaya yemin ederek geldik. Bayrağımızın dalgalandığı her yer bizim için görev yeridir."

Cansu öğretmen, bando takımının oluşmasına verdiği destekten dolayı Tuğgeneral Tokel ve Kaymakam Mahmut Kaşıkçı'ya teşekkür etti.

"HAYATA BAKIŞ AÇIMIZ DEĞİŞTİ"

Öğrencilerden Armanç Engüdar ise Cansu öğretmen sayesinde bando takımıyla tanıştıklarını ve sosyal etkinliklere katıldıklarını anlattı. Özellikle provalarda zamanlarının çok güzel geçtiğini dile getiren Engüdar, bu duyguyu kendisine yaşatan öğretmenine teşekkür etti. Öğrencilerden Lorin Kaplan da bando takımında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Arkadaşlarımızla provalarda çok güzel zaman geçiyoruz. Köyde yaşadığımız için sosyal etkinliklerimiz yoktu. Bu fırsatı bize sunan Cansu öğretmenimize teşekkür ederim." dedi. Eskiden okulu pek sevmediğini ancak Cansu öğretmen ile derslere ilgisinin arttığını ifade eden öğrencilerden Zeynep Er, sosyal etkinliklerin de çok eğlenceli geçtiğini belirtti. Öğrencilerden Tuba Korkmaz, daha önce sosyal etkinliklere katılamadığını aktararak, "Öğretmenimiz geldikten sonra hayata bakışımız değişti. Koro ekibinde yer alıyorum. Müzikle daha yakın olduk. Elimizde bulunan imkanlarla bir çok şey yapıyoruz. Piyanomuz bile var." diye konuştu.