Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, yaptıkları briketten havuza su doldurarak serinlemek istedi.
SULAR KESİLDİ, İTFAİYE YARDIMLARINA KOŞTU
Havuzu doldururken suların kesilmesiyle hevesleri yarım kalan çocukların aklına itfaiyeyi aramak geldi. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri tarafından suyu doldurulan havuzda, çocuklar doya doya yüzdü.
Yüksekovalı çocuklar kendi havuzlarını kendileri yaptı VİDEO
İlçede havuz olmaması ve göllerin tehlikeli olmasından yakınan çocuklar yetkililerden kendilerine havuz yapmasını rica etti.