Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada, av tüfeğinden çıkan saçmalar ile yaralanan 17 yaşındaki genç kız ölüme karşı savaşıyor.

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Yüksekovalı çocuklar kendi havuzlarını kendileri yaptı

Hakkari'de aşırı sıcaktan bunalan çocuklar briketlerle kendilerine serinleyip yüzecekleri ve oyun oynayacakları bir havuz inşa etti.