taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.084
USD
3,6188
EURO
4,1253
ALTIN
141,13
PETR
46,7900

Yüksekovalı çocuklar kendi havuzlarını kendileri yaptı

Hakkari'de aşırı sıcaktan bunalan çocuklar briketlerle kendilerine serinleyip yüzecekleri ve oyun oynayacakları bir havuz inşa etti.

08.07.2017 - 16:10
  1. Haberler
  2. Yaşam

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, yaptıkları briketten havuza su doldurarak serinlemek istedi.

Yüksekovalı çocuklar kendi havuzlarını kendileri yaptı

SULAR KESİLDİ, İTFAİYE YARDIMLARINA KOŞTU

Havuzu doldururken suların kesilmesiyle hevesleri yarım kalan çocukların aklına itfaiyeyi aramak geldi. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri tarafından suyu doldurulan havuzda, çocuklar doya doya yüzdü.

Yüksekovalı çocuklar kendi havuzlarını kendileri yaptı VİDEO

Yüksekovalı çocuklar kendi havuzlarını kendileri yaptı

İlçede havuz olmaması ve göllerin tehlikeli olmasından yakınan çocuklar yetkililerden kendilerine havuz yapmasını rica etti.

Yüksekovalı çocuklar kendi havuzlarını kendileri yaptı

İlginizi Çekebilir
Hurda satarak evini yaptı, 2 çocuğunu okuttu, emekli oldu
Zonguldak'ta yaşayan 15 yıllık terzi, iflas ettikten sonra hurda satarak yaptıklarıyla takdir ediliyor.
Çocuklara matematiği öğretmenin ilginç yolları
Öğrenme sürecini oyun haline getirerek, çocuğunuzun matematiği öğrenmesini kolaylaştırabilirsiniz.
Bodrum'da sahiller doldu
Bodrum'da hafta başında mevsim normallerine gelen hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren etkisini arttırmaya başladı.
Kulak temizliği hakkında bilinmeyenler
Kulak çubuğu, kulağı temizlemek yerine daha da kirletiyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan ile Trump'ın samimi pozu

Erdoğan ile Trump'ın samimi pozu

217
Aziz Yıldırım'ın Yunanistan tatili başlamadan bitti

Aziz Yıldırım'ın Yunanistan tatili başlamadan bitti

226
Flash Tv sunucusu Gökhan Taşkın arkadaşını vurdu

Flash Tv sunucusu Gökhan Taşkın arkadaşını vurdu

89
Hamburg'da marketler yağmalanıyor

Hamburg'da marketler yağmalanıyor

171
Aysel Tuğluk'un avukatları savcıyı kızdırdı

Aysel Tuğluk'un avukatları savcıyı kızdırdı

44
Manchester United Lukaku'yu transfer etti

Manchester United Lukaku'yu transfer etti

9
Chloe Lounghnan Ortaç eşini dinledi, tanga giymedi

Chloe Lounghnan Ortaç eşini dinledi, tanga giymedi

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM