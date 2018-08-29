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Yüksekova'nın dağlarında kahvaltı yapılıyor

Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, bazı vatandaşlarla birlikte terörden temizlenen 4 bin 130 rakımlı Cilo-Sat dağlarına çıktı.

DHA | 29.08.2018 - 13:24..
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Hakkari'de Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, bazı vatandaşlarla birlikte ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki İkiyaka bölgesinde bulunan 4 bin 130 rakımlı Cilo-Sat Dağları'na çıktı.

Yüksekova'nın dağlarında kahvaltı yapılıyor

GECEYİ CİLO'DA GEÇİRDİLER

Özcan ve beraberindekiler, bir dönem terörle anılan bölgede piknik yaptı. Geceyi Cilo Dağı'nda kurdukları çadırda geçiren Başkan Yardımcısı Özcan, sabah da buzul gölü kıyısına masa kurup, vatandaşlarla birlikte kahvaltı yaptı.

Yüksekova'nın dağlarında kahvaltı yapılıyor

Başkan Yardımcısı Özcan, Cilo dağlarının görülmeye değer bir bölge olduğunu, herkesi bölgeyi keşfetmeye beklediklerini söyledi.

Yüksekova'nın dağlarında kahvaltı yapılıyor

Yüksekova'nın dağlarında kahvaltı yapılıyor

Yüksekova'nın dağlarında kahvaltı yapılıyor

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