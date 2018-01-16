Yüksekova'ya bir yılda 154 bin 795 yolcu seyahat etti

Terör saldırıları nedeniyle bir yılı aşkın süre uçuşlara kapatılan ve 9 Eylül 2016'da İstanbul-Yüksekova seferiyle tekrar hizmete giren yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli Selahaddin Eyyubi Havalimanı, bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Aralık ayında iç hat yolcu sayısı 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 76 artışla 9 bin 986'ya ulaştı. Uçak seferleri, yüzde 26 artarak 78 oldu, yük trafiği ise yüzde 94 artışla 109 ton olarak gerçekleşti.

Havalimanından 2017 yılında 154 bin 795 yolcu hizmet aldı. Toplam uçak seferi bin 251'e, yük trafiği de bin 438 tona ulaştı.

"HAVAYOLUNU HALKIN YOLU YAPTIK"

Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş, havalimanında kafe, restoran ve büfenin açıldığını, araç kiralama hizmetinin de başladığını söyledi.

Yapılan ihale ile Şemdinli ve Esendere beldesindeki yolcuların yüklenici firma araçları ile havalimanına getirileceğini belirten Ödemiş, "Esendere Gümrük Kapısı'nın 24 saat açık hale getirilmesi ile yolcu sayısında artış oldu. Havayolunu halkın yolu yaptık. Bölge halkı en iyi havalimanı hizmetine layıktır. Valimiz Sayın Cüneyit Orhan Toprak ve Kaymakamımız Sayın Mahmut Kaşıkçı'ya teşekkür ederim." dedi.

"HAVALİMANI BÖLGEYİ ŞAHA KALDIRACAK"

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir de havalimanının açıldığı günden bugüne kadar ilçeye sürekli katma değer kazandırdığını vurguladı.

Havalimanlarının kıtaları birbirine bağlayan unsurlar olduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Bizim önemli tarafımız, stratejik bir coğrafyada yer almamızdır. Yanı başımızda yaklaşık 3 milyon nüfusu olan İran'ın Urumiye kenti var. Burada, yaşanan çetin kış şartlarından dolayı aksayan seferlerin de yapılacak teknik çalışmalarla en aza indirileceğine inanıyorum. Havayolu şirketleri uçuş planlarını dönemsel hazırlıyor. Geçen sene bir hava yolu şirketinin yetkilisi ile görüşmemiz oldu. 2018 yılı için onlardan da sefer sözü aldık. Yüksekova Havalimanı sadece ilçeyi değil bölgeyi canlandıracak bir havalimanıdır. Havalimanımızın sürekli büyüyecek bir konuma geleceğine inanıyorum. Ekonomik katkısı olacak. Yereldeki dinamiklerimizi de hareketlendirecek. Bölgeyi şaha kaldıracak."

"VATANDAŞLARIN BUNA İHTİYACI VAR"

Yolculardan Merve Köken ise İstanbul'dan ilçeye geldiğini dile getirerek, "Otobüsle gelmek zorunda kalmadım. İyi ki bu havalimanı var ve bu yatırımı yapmışlar. Gördüğüm kadarıyla uçak boş değildi. Vatandaşların buna ihtiyacı var. Buranın olması sevindirici ve bölgeye büyük katkıları var. Yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.