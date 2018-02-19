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Yüksekova'ya Çinli gelin geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden ayrılarak Çin'e yerleşen Kurtuluş Çapraz, hayatını Çinli Shan Shan ile birleştirdi.

DHA | 19.02.2018 - 14:39..
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Singapur'a, oradan da Çin'e yerleşerek burada lokanta işletmeciliği yapan  Kurtuluş Çapraz, oturduğu bir kafede Çinli Shan Shan'la tanıştı.

7 yıl arkadaşlık yapan Çapraz ve Shan hayatlarını birleştirmeye  ve düğünlerini Türkiye'de yapmaya karar verdi.

YÜKSEKOVA'DA DÜĞÜN

Gelin Shan Shan, düğün için annesi ile birlikte damat Kurtuluş Çapraz'ın Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. Çift, Yüksekova'da yapılan düğünle dünyaevine girdi.

Yüksekova'ya Çinli gelin geldi VİDEO


HALAY ÇEKTİLER

Gelen ve damat ile davetliler, Türkçe ve Kürtçe okunan şarkılar eşliğinde eğlendi. Çift, düğünün ardından atlı kızağı binerek karların üzerinde gezinti yaptı.

Yüksekova'ya Çinli gelin geldi

''7 YILDIR BİRLİKTEYİZ''

Duygularını anlatan gelin Shan Shan, büyük mutluluk yaşadığını belirterek, geleneklerin farklı olduğunu, en çok da düğüne gelen kalabalığın kendisini şaşırttığını söyledi.

Yüksekova'ya Çinli gelin geldi


Shan, "Biz 7 yıldır birlikteyiz ve Kurtuluş ile evlenmek istedim çünkü bana çok iyi davranıyor, bana güzel yemekler yapıyor. Anneme ve babama ilk söylediğimde yabancı oldukları için önce tedirginlik yaşamışlardı. Ardından da ikimizin mutluluğu için kabul ettiler" dedi.

ÇİN'DE YAŞAYACAKLAR

Damat Kurtuluş Çapraz ise bundan sonraki yaşamlarını Çin'de sürdüreceklerini söyledi. Çapraz, "Daha önce Singapur'da çalışıyordum, sonra Çin'e geçtim. Orada çalışıyorum. Aşçı olarak gittim sonra kendi yerimi açtım. Shan Shan'la bir kafede kahve içerken tanıştık. 7 yıl süren beraberliğimiz oldu. Ondan sonra evlenmeye karar verdik. Düğünümü de akrabalarımla birlikte yapmak istedim" diye konuştu.

Yüksekova'ya Çinli gelin geldi

''TÜRKİYE'Yİ VE HAKKARİ'Yİ ÇOK SEVİYORUM''

Kızıyla birlikte Yüksekova'ya gelen Li Zhi Fen de Türkiye'yi ve Hakkari'yi çok sevdiğini, gösterilen misafirperverlikten de büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Yüksekova'ya Çinli gelin geldi


Düğünleri Yüksekova'da yapılan Çapraz ve Shan, yaşamlarını ise bundan sonra Çin'de sürdürecek.

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