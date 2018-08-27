Yumuktepe Höyüğü'ndeki sezon kazıları bereketli başladı

Yumuktepe Höyüğü'nde bugün kazı çalışmalarını başlatan İtalya'nın Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlığındaki 25 kişilik ekip, bugün sabah saatlerinde başlattıkları kazı çalışmalarının ilk gününde önemli bir esere ulaştı.

"KAPADOKYA'DAN İÇ ANADOLU'YA GELEN BİR PARÇA"

Ok ucunun üçgen olduğunu ve obsidyenden yapıldığını belirten Isabella Caneva, "Kapadokya'dan, İç Anadolu'dan gelen bir parça. Burada yok. Bulunan ok ucu milattan önce 6 bin 600'lü yıllara ait. Bu çok önemli ve ilk defa tüm olarak çıkıyor. Bir de onun yanında seramik parçası bulundu. Seramik olarak bu da en eski çanak çömleklerin birisinin parçası. Çok kaliteli bir hamur ve güzel bir eserin parçası." dedi.

YENİ ESERLER BULMA HEDEFİ

Isabella Caneva, ilk gün çalışmalarının bereketli başladığını anlatarak, 2 aylık dönemde bunlara benzer daha birçok eser bulmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.