Yumuktepe’den tarih fışkırıyor

9 bin yıldır kesintisiz yerleşim yeri olarak kullanılma özelliğiyle dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan Yumuktepe Höyüğü’nde, kazı çalışmaları devam ediyor.

M.Ö 7 BİNLERE KADAR UZANAN TARİH

Neolitik Çağ’dan başlamak üzere Kalkolitik, Orta Kalkolitik, Geç Kalkolitik, Tunç Çağı ve devamında Orta Çağ’a kadar uzanan, M.Ö. 7 binli yıllardan 14’üncü yüzyıla kadar geçen dönemde kesintisiz yerleşim yeri olma özelliğiyle her tabakada ayrı kalıntıların bulunduğu Yumuktepe kazıları, şu anda 3 ayrı ekibin 3 ayrı tabakada yürüttüğü çalışmalarla devam ediyor.

"HER BÖLGEDE DEĞİŞİK DÖNEME AİT KALINTILAR ÇIKIYOR"

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Kazı Başkanı Isabella Caneva, bu yıl 25 kişilik bir ekiple çalışmalara başladıklarını söyledi. Bayramdan önce çalışmalara başladıklarını söyleyen Caneva, "Kazı yaparken aslında tepeyi bir nevi yıkıyoruz. Toprak alıyoruz, o toprağı geri koymak mümkün değil. O yüzden çok dikkatli bir şekilde toprak almamız lazım. O yüzden de çalışmalar yavaş gidiyor. Her sene olduğu gibi değişik bölgelerde çalışıyoruz. Her bölgede değişim döneme ait kalıntılar çıkıyor. Şimdi hem Orta Çağ ve Demir Çağ tabakalarını inceliyoruz aşağıda Tunç dönemine ait tabakalar, daha aşağıda kalkolitik ve neolitik tabakalarda çalışma yürütüyoruz" dedi.

"HER YERDE, HER BÖLGEDE DEĞİŞİK BİR TARİH, OLAY VE İNSAN OLDUĞU GÖRÜNÜYOR"

Yumuktepe’de normal insanların yaşadığını vurgulayan Caneva, “Biz normal yaşamı arıyoruz. 5 bin, 7 bin, 9 bin yıl önce insanlar nasıl yaşıyordu, ne yemek yiyorlardı, ekonomisi neydi, evler nasıldı? Biz bunları araştırıyoruz. Çünkü bunlardan toplumları buluyoruz. Dışarıdan birisi gelip toplumun sistemini değiştirdi yada burada bir gelişim oldu mu ona bakıyoruz. Zannediyorum ki her yerde, her bölgede değişik bir tarih, olay, insan olduğu görünüyor." diye konuştu.

"BURASI TAM MERSİN’İN TARİHİ OLACAK"

Yumuktepe’nin Mersin için çok önemli olduğunu vurgulayan Caneva, "Çünkü burası tam Mersin’in tarihi olacak. Çünkü her döneme ait tarih var burada. Katman katman baktığımız zaman değişiklikler görüyoruz. Her dönemde değişik bir dinamik olduğunu biliyoruz onu arıyoruz ve onları anlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



