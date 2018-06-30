Yumurtadan çıkan caretta carettalar denizle buluştu

İstanbul'da düzenlenen Kurt Kapanı ve Yeditepe Huzur uygulamalarında 6 saat içinde 20 bin 43 kişi kontrolden geçirildi.

Van ve yöresinde önemli bir istihdam kaynağı olan "otlu peynir", dağların yüksek kesimlerinde yetişen otları peynirle buluşturarak kahvaltı sofralarını süslüyor.

Dünya Kupası son 16 turu maçında Fransa ile Arjantin çeyrek finale yükselmek için karşılaşıyor.

Gaziantep’te polis ekipleri 20 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 17 şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucunun yanı sıra silah ve bir miktar para ele geçirildi.

3 soda için 250 liralık hesap ödemesi istenen Süreyya Yalçın, "Beni enayi mi sandınız" dedi.

1 Muharrem İnce, CHP'nin İzmir adayı olacak CHP'lilerin istemesine rağmen Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgasına girmemesinin nedenini, Özel Kalem farkıyla öğreniyorsunuz.

2 YKS'ye geç kalanlar Her yıl değişmeyen manzara: Birkaç dakikayla sınava geç kalan ve içeri alınmayan öğrenciler, gözyaşlarına boğuldu.

3 CHP'li Bülent Tezcan: Genel başkan kalır biz gideriz CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edeceğine yönelik iddialara yanıt verdi.

4 CNN Türk canlı yayınında doların durumu sorgulandı 24 Haziran seçimleri geride kaldı; Türkiye ekonomide yeni bir sayfa açıyor. Yeni dönemde Türk lirası da değer kazanacak.

5 Ada alıp Türkiye'yi bilimde geçme rüyası Kendi düşüncelerinin dışındaki fikirlere açık olmayanlar, Türkiye'yi terk etmek için planlarına devam ediyor. Adam başı 10 TL toplayarak ada almayı hayal edene, "Bin TL vereyim gidin" cevabı geldi.

6 İyi Partili vekilden seçmenlere hakaret dolu paylaşım Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Çorum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rekor oyun çıkması üzerine seçmene saldırdı.