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Yumurtadan çıkan caretta carettalar denizle buluştu

İztuzu Plajı'nda 2 aylık kuluçka dönemini tamamlayarak yumurtadan çıkan ilk yavru caretta carettalar, denize ulaşmaya başladı.

AA | 30.06.2018 - 16:31..
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Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda yumurtadan çıkan ilk yavru caretta carettalar, mavi sulara ulaşmaya başladı.

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan canlılar arasında yer alan caretta caretta deniz kaplumbağalarının, mayıs ve haziran ayında başlayan yumurtlama dönemi tamamlandı.

Yumurtadan çıkan caretta carettalar denizle buluştu VİDEO

35 BİN YAVRU CARETTA CARETTA

Yumurtalardan çıkar çıkmaz denize ulaşmak için çaba harcayan yavru caretta carettalardan başarılı olamayanlara, rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan görevliler yardımcı oluyor.

Bu sezon içinde eylül sonuna kadar yaklaşık 35 bin yavrunun denizle buluşacağını tahmin ediliyor.

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