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Yumurtalık kanseri riski babadan geçiyor

Babanın kız çocuğuna aktardığı X kromozomu, ileride yumurtalık kanseri riskinin yaşanmasına neden olabiliyor.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 10:56..
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Her dört kişiden birinin yakalandığı meme kanseri, özellikle kadınların son yıllarda korkulu rüyası haline geldi. Genel bir görüş olarak anneden geçtiği düşünülen göğüs kanseri aslında baba tarafında kız çocuklarına geçiyor.

PLoS Genetics Dergisi'nde yayınlanan makale yeni bir araştırmayı daha gün yüzüne çıkardı ve ortaya çıkan sonuçlar oldukça ilginçti.

MAKALEDE DETAYLAR AÇIKLANDI

Bu makaleye göre; ailesinin geçmişinde BRCA, yani meme kanseri geni bulunan kişilerde meme ve yumurtalık kanseri görülme olasılığının daha yüksek olduğu ifade edildi.

Yumurtalık kanseri riski babadan geçiyor

JOLIE DE BU RİSKİ TAŞIYANLARDANDI

Ünlü ABD'li aktrist Angelina Jolie de bu riski taşıyanlardandı. Bir dönem annesinde de meydana gelen bu rahatsızlık nedeniyle Angelina Jolie kanser riski ile ilgili bir araştırma yaptırmıştı. Bu araştırma sonucunda Jolie'de göğüs kanseri görülme olasılığı yüzde 87 iken, yumurtalık kanserine yakalanma olasılığı yüzde 50 olarak belirlenmişti. Hatta bir dönem meme kanserine yakalandığı ve tedavisinin ardında ameliyatla göğüslerini aldırdığı dedikoduları çıkan Jolie bu araştırmayı doğrular nitelikte.

Yumurtalık kanseri riski babadan geçiyor

X KROMOZOMU BABADAN GELİYOR

Ancak tüm bunlara rağmen bu rahatsızlık X kromozomu ile babadan gelen bir gen. Dr. Kevin Eng ve arkadaşları Roswell Park Kanser Enstitüsü'nde yaptıkları araştırmalar sonucu erkeklerde bulunan X kromozomunda MAGEC3 geni bulunduğunu belirtti.  Özellikle de babanın annesinin bu gende etkili olduğu vurgulandı.

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