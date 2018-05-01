Yumurtayı aldı, para dolu poşeti otobüste unuttu

64 yaşında 4 çocuk babası Aslan Ali Gençoğlu, market alışverişi sonrası evine gitmek için Ufuk Türkeş’in şoförlüğünü yaptığı 12 numaralı Astim-Otogar seferini yapan Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsüne bindi. Evinin önündeki durakta inen Gençoğlu, yumurta poşetini yanına alırken, araba almak için bankadan kredi olarak çektiği, içinde yaklaşık 30 bin TL bulunan poşeti otobüste unuttu.

Otobüsten indikten sonra para dolu poşeti almadığını fark eden Gençoğlu parayı markette unuttuğunu zannederek alışveriş yaptığı markete gitti. Paranın markette olmadığını anlayan Gençoğlu telaşla polisi aradı. Bu arada Aydın 131 Nolu Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinden paranın otobüste bulunduğu ve güvenli ellerde olduğu bildirildi. Gençoğlu, Mimar Sinan Mahallesi Son Durak tesislerine giderek parasını teslim aldı. Gençoğlu parasını teslim eden şoför Ufuk Türkeş’e teşekkür etti.

"YUMURTAYI ALDIM, PARAYI UNUTTUM"

Bir anlık dalgınlık sonucu otobüsten inerken yumurtayı yanına aldığını ama parayı unuttuğunu ifade eden Aslan Ali Gençoğlu, “Arkadaşlarla oturuyorduk, poşet yanımdaydı. Yumurta ve peynir almam için evden telefon ettiler. İhtiyaçları aldım, minibüse bindim. Evin önünde duraktan inerken, bir koli yumurtayla peyniri aldım, bu parayı unuttum. Endişelendik, tereddüt ettik. Bu para benden ziyade emanet bir para sayılır. Helalse döner dedim, demek ki helalmiş. Bu para ile araba alacaktık, bugün hatta baktık baya biraz daha araştıralım dedik. Minibüsten indiğim anda hissettim. Poşeti unuttuğumu zannettim fakat minibüsteymiş. Markette unuttuğumu zannettim, döndüm baktım markete ondan sonra 155’i aradım. Geldiler oraya o arada haber geldi, para bulunmuş. Bir koli yumurta paradan kıymetliymiş ki, yumurtayı aldık, parayı unuttuk. Parayı bulan arkadaşa çok teşekkür ediyorum, çoluğuna çocuğuna Allah huzur versin, Cenab-ı Allah darlatmasın. Böyle insanlar olduğu müddetçe insan iftihar ediyor, gurur duyuyor” diye konuştu.

"VİCDANIMIN SESİNİ DİNLEDİM"

Para dolu poşeti bulduktan sonra hemen görevli arkadaşa teslim ettiğini belirten ve 5 yıldır şoförlük mesleğini yapan Ufuk Türkeş ise, “12 numarada çalışıyorum. Astim organize sanayi bölgesinden otogara seyir halindeydim. Bütün yolcular indikten sonra, otogara gittim. Arabanın içinde bir şey var mı diye rutin kontrolümü yaptım. Gözüme poşet ilişti. Poşetin içinde para olduğunu anladım. Akabinde hemen görevli arkadaşımıza teslim ettim. Parayı bulduktan sonra vicdanımın sesini dinleyerek oradaki görevli arkadaşımıza teslim ettim ve şu anda anladığım kadarıyla sahibi belli olmuş, teslim edeceğimiz için daha da memnunum” dedi.

"HAYIRLI BİR OLAYA VESİLE OLDUK"

Aydın 131 Nolu Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın hayırlı bir olaya vesile olduklarını belirterek, “Böyle bir mübarek gecede böyle bir olaya vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Ben buradaki bu örnek davranışıyla şoförlerimizden Ufuk Türkeş’i tebrik ediyorum. Gerçekten bizim şoförlerimizin layık olduğu şekilde hareket etti” diye konuştu.

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ise, “Vatandaşlarımızın güvenle bizim taşıma araçlarına binmeleri konusunda gayet güzel bir örneğini yaşadık” dedi.