Yunan adalarına geçmeye çalışan Suriyeliler yakalandı

Milas Kazıklı Koyu açıklarında şüpheli bir grubun yelkenli yatla denize açıldığı yönünde ihbar alan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca çalışma başlatıldı.
GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİLER
Durdurulan teknede yapılan aramada Suriye uyruklu 18 erkek, 7 kadın, 18 çocuk ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen Rus uyruklu 2 kişi yakalandı. Sahil güvenlik botuna alınan sığınmacılar Muğla Göç İdaresine gönderildi.
Gözaltına alınan Rus uyruklu 2 kişinin ise ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, sahil güvenlik tarafından paylaşılan kamera kayıtlarında, sığınmacıların yat durdurulduğu sırada aracın alt kısmına saklandıkları görülüyor.