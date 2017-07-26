taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.206
USD
3,5485
EURO
4,1297
ALTIN
142,42
PETR
50,6000

Yunan adalarına geçmeye çalışan Suriyeliler yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde Yunan adalarına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 43 kişi yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

26.07.2017 - 19:13
  1. Haberler
  2. İç Haber

Milas Kazıklı Koyu açıklarında şüpheli bir grubun yelkenli yatla denize açıldığı yönünde ihbar alan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİLER

Durdurulan teknede yapılan aramada Suriye uyruklu 18 erkek, 7 kadın, 18 çocuk ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen Rus uyruklu 2 kişi yakalandı. Sahil güvenlik botuna alınan sığınmacılar Muğla Göç İdaresine gönderildi.

Gözaltına alınan Rus uyruklu 2 kişinin ise ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, sahil güvenlik tarafından paylaşılan kamera kayıtlarında, sığınmacıların yat durdurulduğu sırada aracın alt kısmına saklandıkları görülüyor.

İlginizi Çekebilir
ABD'den Lübnan'a mülteci yardımı
ABD, Suriyeli mültecilerin ihtiyaçları karşılanması için Lübnan'a 140 milyon dolar yardımda bulunacak.
Halep'ten getirilen hayvanların tedavisine başlandı
Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle zarar gören Halep Hayvanat Bahçesi'nden hayvanlar alınarak Bursa'ya getirildi.
Oyuncak ayıyla uyuşturucu sevkiyatı yaptılar
İzmir'in Kuşadası ilçesinde oyuncak ayıyla uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da aranan 30 kişi yakalandı
Adana'da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası kesinleşen 30 firari için 500 polisle operasyon düzenlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hadise eş kriterini açıkladı

Hadise eş kriterini açıkladı

319
Cumhurbaşkanı'nın İslam Yükseköğretim Alanı konuşması

Cumhurbaşkanı'nın İslam Yükseköğretim Alanı konuşması

257
Fatih Terim A Milli Takım'dan gönderildi

Fatih Terim A Milli Takım'dan gönderildi

1267
Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE

Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE

79
PKK Rusya'dan yardım istedi

PKK Rusya'dan yardım istedi

134
İsrail’den Erdoğan’ın sözlerine tepki

İsrail’den Erdoğan’ın sözlerine tepki

387
Mehmet Görmez görevi bırakıyor

Mehmet Görmez görevi bırakıyor

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM