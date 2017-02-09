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Yunan adalarına kapıda vize uygulaması kaldırılıyor

Ege'deki yunan adalarına geçişte uygulanan kapıda vize uygulaması sona eriyor..

09.02.2017 - 09:42
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Yunan basınında yer alan haberlerde, AB Komisyonu'nun "kapıda vize" olarak anılan uygulamaya yeni turizm sezonu için onay vermediği kaydedildi.

VİZE BAŞVURULARINDA ELEKTRONİK SİSTEM

Vize işlemlerinin kolaylaştırılarak, bu karar sebebiyle oluşması beklenen sıkıntıların aşılması için Türkiye'deki konsolosluklara personel takviyesi yapılacağı ve vize başvurularında elektronik sistem kullanılacağı belirtildi.

Yunan adalarına kapıda vize uygulaması kaldırılıyor

TÜRK TURİSTLERE ÖZEL VİZE

Ayrıca, Brüksel'de bulunan Katrougalos'un, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile yaptığı görüşmede Türk turistlere özel vize uygulamasını gündeme getirdiği bildirildi.

Midilli, Sakız, Rodos, İstanköy, Sömbeki, Sisam ve Meis adaları için 2012 yılından bu yana Nisan-Ekim ayları arasında geçerli olan uygulamayla Türk turistlerin adalara seyahatlerinde limanda vize verilerek önemli bir kolaylık sağlanıyordu.

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