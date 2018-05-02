Yunan adalarına Marmaris'ten kapı vizesi başladı

Yunanistan'ın Rodos, Sakız, Sömbeki (Simi), Mikonos, İstanköy (Kos) ve Sisam (Samos) adaları için 4 gün önceden başvuru yapan Türk vatandaşları, 60 euro karşılığında online işlemle kısa sürede kapı vizesi alabilecek.
İLK GÜNDEN YOĞUN BAŞVURU
Başvuru formu, banka hesap numarası ve pasaportla birlikte 60 euro ücret ödenerek Schengen vizesinden daha kısa zamanda kapı vizesi alınabiliyor.
Kapı vizesinin başlamasıyla özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerden online olarak başvuruda bulunanların sayısının ilk günden 600'e ulaştığı bildirildi.