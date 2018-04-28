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Yunan adalarında mülteci krizi

Yunanistan'da Kuzey Ege Adaları'na çıkan sığınmacı-göçmenlerin sayısında yaşanan artış karşısında yetkililer yetersiz kalındığını açıkladı.

DHA | 28.04.2018 - 09:11..
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Yunan adalarına çıkan sığınmacı-göçmen sayısı gittikçe artarken, yaşam şartları da zorlaşıyor. İlgili makamlar, sığınma talebiyle ilgili muamelelerin daha hızlı ilerlemesini talep ettiler.

Mecliste konuşan Kuzey Ege Eyalet Valisi Hristina Kalogirou mültecilerle ilgili sorunlara değindiği açıklamasında “5 bin 500 yüz kişi barındırabilecek Kuzey Ege Adaları'ndaki mülteci kamplarında şu an 13 bin kişi ağırlanmakta. Son 25 günde 2 bin 536 sığınmacı-göçmen çıktı. Geçen sene sayıları 610 civarındaydı. Bugün Midilli'de 8 bin 95 sığınmacı-göçmen bulunmakta, geçen sene ise bu rakam üç bin elli civarındaydı." dedi.

Yunan adalarında mülteci krizi

"BEKLEYEN BİNLERCE SIĞINMA TALEBİ VAR"

Şu an adalarda bulunanların sığınma taleplerine bakılmasının 35 ay sürebileceğini söyleyen Bayan Kalogirou,  “Midilli'de bu işlemlerle görevli 45 kişi var, bunlardan da sadece 18'i sığınma talepleri ile ilgileniyor. Günde 12 sığınma talebi bakabildiklerini göz önüne alırsak durumun ne kadar zor olduğunu anlayabiliriz. Örnek vereyim, bugün Midilli'ye 137 göçmen geldi. Yalnız bunların sığınma taleplerinin bakılması iki hafta sürecek. Düşünün, bekleyen binlerce sığınma talebi var." diye konuştu.

Yunan adalarında mülteci krizi

"ADALAR AÇIK HAVA HAPİSHANELERİNE DÖNÜŞTÜ"

Adalarda hüküm süren kötü yaşam şartlarına değinen Uluslararası Af Örgütü üyesi Dimitra Spathariou "Derme çatma çadırlarda yaşayan aileler, stres ve melankoli içinde kıvranan erkekler, cinsel tacize maruz kalan kadınlar, etrafta gezinen tarla fareleri ve buna benzer bir sürü sahneye şahit olduk. Yerel halk yardım etmek için elinden geleni yapıyor, ama bu yetmiyor. Adalar açık hava hapishanelerine dönüştü." dedi.

"POLİS EKİPLERİ YETMİYOR"

Samos Belediye Başkanı Mihalis Angelopoulos ise "Polis ekipleri yetmiyor. Çift vardiya yapmak zorunda kalıyorlar. Adada 58 yalnız gelen çocuk var. Onların daha güvenilir bir yere nakledilmeleri gerek, artık adalar bu konuda doğru hizmet veremiyor." açıklaması yaptı.

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