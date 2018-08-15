Yunan askerler ülkelerine döndü

1 ABD menşeli ürünlerdeki yeni vergi oranları Türkiye'yi tehdit ederek ekonomik saldırı düzenleyen ABD'ye vergi misillemesi geldi.

2 Ceyda Düvenci: Pek sevdim bizi Ceyda Düvenci'nin çiçeği burnunda çift Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ile sevgi yumağı oluşturarak verdiği poz büyük beğeni aldı.

3 1 tonluk Şampiyon alıcısını bekliyor Çankırı'daki bir kurban pazarında alıcısını bekleyen Şampiyon adlı kurbanlık, ihtişamlı görünümü ve 16 bin liralık fiyatıyla pazarın en çok merak edileni oldu.

4 Guardian'dan Brunson krizine ilişkin haber İngiliz The Guardian gazetesi, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında NATO zirvesi sırasında yapılan görüşmede bir yanlış anlaşılma yaşandığını ve krizin bu nedenle büyüdüğünü iddia etti.

5 Seda Akgül: Donmuş yumurtalarım var Sunucu Seda Akgül, 70 yaşında da anne olabileceğini söyledi.

6 Dağ delinerek yapılan yapay şelale ilgi çekiyor Artvin'in Murgul ilçesinde, bir dağın delinmesi sonucu ortaya çıkan yapay şelale ile, turizmden büyük bir pay bekleniyor.