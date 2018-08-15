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Yunan askerler ülkelerine döndü

Dün tahliye kararı açıklanan 2 Yunan askeri özel jetle ülkelerine gönderildi.

DHA | 15.08.2018 - 07:35..
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Yunan askerler ülkelerine döndü

Edirne'de cezaevinden tahliye edildikten sonra sağlık kontrolünden geçirilen Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geniş güvenlik önlemleriyle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine götürüldü.

Yunan askerler ülkelerine döndü

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Camları siyah bir minibüsle Çorlu'ya götürülen askerlerin geleceği havaalanında Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü de Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleriyle geni güvenlik tedbiri aldı. Askerleri taşıyan konvoyu Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç karşıladı. İçeri alınan Yunan askerlerin görüntülenmemesi için basın mensupları havaalanına yaklaştırılmadı.

5.5 AY TUTUKLU KALDILAR

Türk sınırına 253 metre yasa dışı olarak girdikleri gerekçesiyle 5.5 aydır tutuklu olan askerler Yunanistan'ın gönderdiği özel uçağa bindirilerek ülkelerine döndü.

Yunan askerler ülkelerine döndü

Yunan askerler ülkelerine döndü

Yunan askerler ülkelerine döndü

Yunan askerler ülkelerine döndü


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