Yunan askerleri Edirne Belediyesi çalışanını gözaltına aldı

Bralet, süngersiz, yumuşak ve bedeninize tamamen uyum sağlayan, birkaç sezondur gündemden düşmeyen bir sütyen modeli.

Gece uykuda idrar kaçıran bazı çocuklarda görülen psikolojik sorunlar hastalığın nedeni değil, sonucudur.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlerden temizlediği Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 24 Haziran'daki seçimlerde bir kez daha aday olacak.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bodrum'a kısa süreliğine kafa dinlemeye giden Şenol Güneş'i arayıp, "Moralini sakın bozma, daha kazanacağımız çok kupa var." dedi.

1 4 parti daha ittifak yaptı AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'dan sonra; CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti de ittifak için anlaştı.

2 CHP, Ali Babacan'a adaylık teklifi götürdü Abdullah Gül ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'dan aday olmasını istedi.

3 Süper Lig ikincisi için Devler Ligi artık daha kolay Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk kadar Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da önem kazandı. Bu sene değişen formatla lig ikincisini ön eleme turlarında daha kolay rakipler bekliyor.

4 Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler Fatih Erbakan, CHP ile ittifak içerisinde olan Saadet Partisi yöneticilerinin Milli Görüş'ü temsil edemeyeceğini söyledi.

5 Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde ne olursa olsun kazanacağını söyledi. Arınç'a göre diğer adayların Erdoğan'ın karşısında ikinci tura kalacak gücü yok.

6 Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde partisinin iktidara geleceği hayalini kuran Baş, asgari ücreti 5 bin liraya çıkaracağını söyledi.