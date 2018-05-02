taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.726
USD
4,1684
EURO
4,9869
ALTIN
175,17
PETR
72,7800

Yunan askerleri Edirne Belediyesi çalışanını gözaltına aldı

Yunan askerleri, Pazarkule Sınır Kapısı'nda kepçe operatörü Musa Alerik'i gözaltına alarak, Oristia'da şehrine götürdü.

İHA | 02.05.2018 - 18:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yunan askerleri, Pazarkule Sınır Kapısı'nda su hattı yenileme çalışmalarında görev yapan Edirne Belediyesi çalışanı Musa Alerik isimli kepçe operatörünü, tampon sahasını işgal etme nedeniyle gözaltına alarak, Oristia'da şehrine götürdü.

BELEDİYEYE AİT KEPÇEYE DE EL KONULDU

Yunanlı askerler, ayrıca belediyeye ait kepçeye de el koyarak Kastanies Sınır Kapısı'nda tuttuğu öğrenildi. Kepçe operatörü Alerik'in, Yunanlı askerlere herhangi bir mukavemette bulunmadan gözaltı işlemini kabul ettiği bildirildi.

Yunan askerleri Edirne Belediyesi çalışanını gözaltına aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hakkari'de PKK cephaneliği bulundu
Hakkari kırsalında, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda PKK terör örgütünün kullandığı 2 sığınak tespit edildi.
Elazığ'daki selde 25 küçükbaş telef oldu
Merkeze bağlı Hıdırbaba köyünde, şiddetli yağmur sonrası oluşan selde, suyla dolan ahırdaki 25 küçükbaş öldü.
Hatay'da 100 hektarlık alanda yangın
Hatay Arsuz'da 100 hektarlık alanda etkili olan orman yangınını söndürmek için bir uçak ve helikopterin katıldığı çalışmalar devam ediyor.
TSK'dan Kuzey Irak'a hava operasyonu
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde düzenlenen hava harekatında silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 parti daha ittifak yaptı

4 parti daha ittifak yaptı

843
CHP, Ali Babacan'a adaylık teklifi götürdü

CHP, Ali Babacan'a adaylık teklifi götürdü

254
Süper Lig ikincisi için Devler Ligi artık daha kolay

Süper Lig ikincisi için Devler Ligi artık daha kolay

79
Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

200
Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

275
Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

207
Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM