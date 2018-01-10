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Yunan Bakan: 8 askerin darbeci olduğu yönünde kanıt var

Yunanistan'a kaçan ve Türkiye ile krzie neden olan 8 asker hakkında Yunan hükümetinden açıklama geldi.Yunanistan Mülteci Bakanı Muzalas, "Askerlerin darbeci olduklarına kanıtlar var" dedi.

İHA | 10.01.2018 - 12:10..
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Yunanistan Mülteciler Politikası Bakanı Yannis Muzalas, darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçarak iltica talebinde bulunan 8 askerin darbeci olduklarına dair ciddi bulguların olduğunu söyledi.

DARBECİ OLDUKLARINA DAİR CİDDİ BULGULAR VAR

Yunanistan Mülteciler Politikası Bakanı Yannis Muzalas, Skai TV’ye verdiği mülakatta 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi Yunanistan’a kaçan ve siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeci ile ilgili yaptığı açıklamada çok çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Yunan Bakan, "İltica komitesi bundan evvel bin 500’e yakın karar aldı. Hiçbirine karşı itiraz etmedik. Ama son iltica talebine ettik. Neden? Fark var. Çünkü 8 askerin darbeci olduklarına dair ciddi bulgular var." dedi.

DARBECİLERİN MAHKEMESİ

Yunan İltica komitesi 30 Aralık tarihinde darbeci Süleyman Özkaynakçı’nın iltica talebini kabul etmişti. Yunan hükümeti hem yürütmeyi durdurma hem de kararın iptali için mahkemeye başvurmuştu. İstinaf mahkemesi yürütmeyi durdurdu ve Özkaynakçı tekrar gözaltına alındı.

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