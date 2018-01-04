Yunan Bakan: 8 darbeci asker yargılanabilir

Yunanistan İltica Komitesi, 8 darbeciden birine siyasi sığınma hakkı vermiş ve darbeci asker serbest bırakılmıştı.
15 Temmuz'da kanlı darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'cülerin sığınma noktası Yunanistan'dan ise darbecilerin yargılanması için yeni bir adım geldi.
YUNANİSTAN'DAN KRİTİK ADIM
Yunanistan'ın Kathimerine gazetesi, FETÖ'cülerin yargılanması için Adalet Bakanı Stavros Kondonis'in harekete geçtiğini duyurdu.
Kondonis, darbeci askerlerin Türkiye'de işledikleri suçlar için Yunan Ceza Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca yargılanabileceklerini söyledi.
"TÜRKİYE TALEPTE BULUNMALI"
Bakan Kondonis, darbeci askerlerin Yunanistan'da yargılanabilmeleri için Türkiye’nin talepte bulunması gerektiğini de bildirdi.