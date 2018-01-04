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Yunan Bakan: 8 darbeci asker yargılanabilir

Yunanistan'a sığınma talebinde bulunan 8 FETÖ'cüden 1'i serbest bırakılmıştı. Yunanistan Adalet Bakanı FETÖ'cülerin yargılanması için harekete geçti.

Haber Merkezi | 04.01.2018 - 15:59..
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Yunanistan İltica Komitesi, 8 darbeciden birine siyasi sığınma hakkı vermiş ve darbeci asker serbest bırakılmıştı.

15 Temmuz'da kanlı darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'cülerin sığınma noktası Yunanistan'dan ise darbecilerin yargılanması için yeni bir adım geldi.

YUNANİSTAN'DAN KRİTİK ADIM

Yunanistan'ın Kathimerine gazetesi, FETÖ'cülerin yargılanması için Adalet Bakanı Stavros Kondonis'in harekete geçtiğini duyurdu.

Yunan Bakan: 8 darbeci asker yargılanabilir

Kondonis, darbeci askerlerin Türkiye'de işledikleri suçlar için Yunan Ceza Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca yargılanabileceklerini söyledi.

"TÜRKİYE TALEPTE BULUNMALI"

Bakan Kondonis, darbeci askerlerin Yunanistan'da yargılanabilmeleri için Türkiye’nin talepte bulunması gerektiğini de bildirdi.

Yunan Bakan: 8 darbeci asker yargılanabilir

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