Yunan Bakan F-16'ları işaret edince Bakan Çavuşoğlu: Endişelenmeyin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katıldı. İki bakanın konuşması sırasında ilginç anlar da yaşandı.

SOLO TÜRK'ÜN SESİ KONSOLOSLUK BİNASINDAN DUYULDU

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü için 9 Eylül'de gösteri yapacak Solo Türk uçaklarının prova uçuşlarından gelen sesler de konsolosluk binasının içerisinden duyuldu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU GÜLÜMSEDİ

Konuk Bakan'ın uçak sesleri üzerine parmağıyla havayı işaret etmesi üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu devreye girdi ve Nikos Kocias'ı sakinleştirdi. Sesler üzerine Çavuşoğlu gülümseyerek endişelenecek bir durum olmadığını belirtti ve "Bizi hedef almıyorlar endişelenmeyin" dedi.

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