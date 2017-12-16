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Yunan bakan Kotzias: Erdoğan'ın sözüne güvenilir

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için övgü dolu sözler sarf etti.

İHA | 16.12.2017 - 12:21..
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretine ilişkin Yunan Parlamentosu'na bilgi verdi.

"TÜRKİYE'DE SÖZÜNE GÜVENİLİR TEK LİDER"

Kotzias, "Türk-Yunan ilişkilerini görüşmek, iki devletin barışçıl şekilde birlikte var olmasını inşa etmek istiyorsanız, bugün iktidarın merkezi Erdoğan’dır. Türkiye ile diyalog kurmaktan korkmuyoruz. Erdoğan, Türkiye’de sözüne güvenilir tek liderdir. Müzakerelerde kiminle görüşürseniz görüşün Erdoğan’dan başka sözünden dönmeyecek, üstlendiği yükümlülüklerden kaçınmayacak başka biri yoktur. İki devlet arasında yeni bir barış süreci başlatmak, Türk/Yunan ilişkilerini görüşmek istiyorsanız Erdoğan ile görüşerek, anlaşacaksınız.” dedi.

Lozan Antlaşması'nın güncellenmesi olayına da değinen Yunan Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki esas kastettiği şeyin Türkiye'nin doğu sınırları ile alakalı olduğunu belirtti.

Yunan bakan Kotzias: Erdoğan'ın sözüne güvenilir

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