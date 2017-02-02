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Yunan Bakandan Kardak açıklaması

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos Kardak'la ilgili olarak, "Türkiye'nin davranışları kovboy hareketleri" dedi.

02.02.2017 - 10:20
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Yunanistan'ın darbeci askerleri Türkiye'ye iade etmemesinin ve hafta sonunda yeniden alevlenen Kardak krizinin gerginliği sürüyor.

YUNAN BAKAN TÜRKİYE'Yİ ELEŞTİRDİ

Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkilileri merkez ve güney Ege'de bulunan adaların üzerindeki hava sahalarına yönelik 138 ihlalin gerçekleştiğini açıladı.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye'nin davranışlarını 'kovboyvari saçmalıklar' olarak tanımlayarak eleştirdi.

''BİZ BARIŞ İSTİYORUZ..''

Antenna televizyonuna konuşan Kammenos, "Biz barış istiyoruz, Ege üzerinde bir kavga veya sorun istemiyoruz fakat yolu kesilmeyen bir uçak da olmayacaktır" dedi.

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