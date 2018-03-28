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Yunan basını çizdi: Erdoğan'ın AB hayali

Varna’da düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'ne büyük umut bağlayan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi hayal kırıklığına uğradı.

Haber Merkezi | 28.03.2018 - 09:23..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Yunan basını çizdi: Erdoğan'ın AB hayali

Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde vizenin kaldırılması, Gümrük Birliğinin iyileştirilmesi ve Avrupa Birliğinin 2016 ve 2017 yılı için öngördüğü 6 milyar euronun tam olarak ödenmesi konuşuldu.

HAYAL KIRIKLIĞI

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ise, bu toplantıda Türkiye'ye baskı yapılarak tutuklu 2 Yunan askeri ve Akdeniz'deki tatbikatların durdurulacağını hayal ediyordu.

Zirvenin ardından Yunan yayın organı Kathimerini, AB'nin Türkiye'ye herhangi bir yaptırım gücünün olmadığını bir karikatürle servis etti.

Yunan basını çizdi: Erdoğan'ın AB hayali

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