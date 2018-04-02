Yunan basınının gözü Türkiye'de

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra Türkiye'den kaçan FETÖ'cüleri iade etmeyen Yunanistan, Türkiye ile ilişkileri germek için elinden geleni yaptı.

Akdeniz'deki sondaj çalışmaları ve Kardak kayalıkları konusunda sürekli gerilimin yaşandığı Yunanistan, Türkiye'de yaşananları da yakından takip ediyor.

BAŞKOMUTAN SINIRA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral vermek için kamuflaj giyerek sınıra gitmesi, ülkede yayın yapan gazetelerin manşetlerini süsledi.

YUNAN TAHRİK OLMUŞ

"Türkiye, Yunanistan'ı 3 koldan tahrik ediyor" manşetiyle çıkan Ta Nea Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuflajlı fotoğrafını kullandığı haberde; Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okunması, Kardak'ta yaşananlar ve Başbakan Yıldırım'ın "Ege'de korsan hayatlar kurmak isteyenler 1922'yi hatırlasın" sözlerini tahrik nedeni olarak gösterdi.

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