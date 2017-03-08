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Yunan başkanlar sığınmacılar için yardım istiyor

Türkiye ile AB arasında yapılan anlaşmadan sonra Yunanistan'a giden sığınmacı sayısı azalsa da, Yunan başkanlar durumla başa çıkamıyor.

08.03.2017 - 09:37
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YUNAN

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılan anlaşmadan sonra Yunanistan'a ulaşan sığınmacı sayısı oldukça azaldı.

Ancak anlaşmadan önce Yunanistan'a ulaşan sığınmacıların sayısı 60 bine kadar yükselmişti. Ekonomik krizdeki Yunan hükümeti, bu durumun üstesinden gelmekte zorlanıyor.

BAŞKAN İSYAN ETTİ: MALİ SONUÇLAR OLDUKÇA KÖTÜ

Konuyla ilgili açıklama yapan Sakız Adası Belediye Başkanı Manolis Vournous, ekonomilerinin büyük ölçüde zarar gördüğünü belirterek şunları söyledi; “Göçmen akını 2015 yılına kıyasla en düşük seviyeye ulaştı. Anlaşmaya bağlı olan ve 5 adada yaşayan vatandaşlar için mali ve sosyal sonuçlar oldukça kötü. Bu anlaşma Avrupa Birliği ve belkide Türkiye’nin beklentilerini karşılıyor ancak yerel halk için aynı şey söylenemez.”

ÇİPRAS'TA ÇÖZÜM YOK BRÜKSEL'E GİTTİLER

Yunan hükümetinden bekledikleri desteği alamayan Yunan belediye başkanları soluğu Brüksel'de aldı. Sığınmacı krizini atlatmak isteyen başkanlar, konuyla ilgili mali destek için Brüksel'de görüşmeler yaptı.

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