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Yunan bilim adamları ülkeyi terk ediyor

Yunanistan'da yaklaşık 20 bin bilim adamı ekonomik kriz nedeniyle ülkeyi terk etti.

09.04.2017 - 11:36
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Yunanistan’ın üçüncü büyük şehri olan Patra’da düzenlenen “Patras IQ” 4. Teknoloji Sergisi açılışında konuşan Yunanistan Araştırma ve Teknoloji Bakan Vekili Kostantinos Fotakis, 2009-2014 yılları arasında 20.000’e yakın bilim adamının Yunanistan’ı terk ettiğini açıkladı.

GERİ DÖNDÜRME ÇABASI

2000-2005 yılları arasında bu rakamın 2.500’ü bulduğunu ekleyen Fotakis, beyin göçü için, gidenleri geri getirmek, yeni araştırmacıların ülkelerini terk etmemelerini sağlamak için, hükümetin elinden geleni yapacağını söyledi.

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