Yunan boksörün mezarını türbe sanıp yıllarca dua ettiler

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Turgut Mahallesi’ne hakim bir tepede yer alan, köylülerin türbe sandığı 2300 yıllık anıt mezarın türbe olmadığı, M.Ö. 3. yüzyılda yaşayan Yunan boksör Diagoras ve ailesine ait olduğu öğrenildi.

40 YIL ÖNCE ADAK ADANIYORDU

Marmaris’e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Turgut Mahallesi’nin çıkışında dağın zirvesinde yer alan piramit şeklinde mezar, 40 yıl öncesine kadar yöre halkı tarafından türbe sanılarak adaklar adanıyor, umut beklentisi ile dualar ediliyordu. Hatta askere giden gençler, mezar içinden aldıkları bir avuç toprağı askerlikleri boyunca yanlarında taşıyor, eğer askerden sağ salim gelirlerse toprak tekrar mezara dökülüyordu.

"ÇAĞ BABA"

Profesyonel turist rehberi ve aynı zamanda Karia Yolu’nun ilk keşfeden isimlerden birisi olan Altay Özcan, piramit şeklindeki anıt mezarın hikayesini yörede yaşayan vatandaşlardan dinlediğini belirterek, "Çocuğu olmayan, hastalıkları olanlar buraya gelerek ‘Çağ Baba’ diye seslenerek yardım bekliyorlar. Bazı günler caminin yanında festival havası ortamında yemekler yapılıyor, kurbanlar kesiliyor. Bu yemekler anıt mezarın yanına çıkarılarak insanlara sunuluyor. Dileklerin gerçekleşmesi için adak olabilir. 30-40 yıl öncesine kadar köydeki insanlardan olduğu tahmin ediliyor kaçak kazıcılar tarafından kazılana kadar açılmamış bir mezardı. Kitabedeki anlatıma göre ‘Ben sizi yukarıdan izleyeceğim’ diyor. Anıt mezarın en tepesinde de kendisinin ve eşinin de bir heykeli vardı. Bu anıt mezar biraz da dünyanın 7 harikasından birisi olan Bodrum’daki Mausoleum’un küçük bir prototipi gibi. Bu anıt mezar şu hali ile Türkiye’de tek örnek ve en iyi korunmuş mezarlardan birisi." dedi.

KARİA YOLU İLE BİRLİKTE ZİYARETÇİ ÇEKECEK

Kaçak kazıcıların anıt mezarı kazmasının ardından insanların buraya türbe olarak gelmeyi kestiklerini açıklayan Özcan, "Mezardan yüzükler, taçlar, kolyeler çıkıyor. Köylüler burası için bir cavır mezarı olarak bahsediyorlar. Köylüler gelmeyi kesiyorlar ama burayı kazanlar da hiçbir şekilde faydalanamamış bu işten. Kimisinin delirdiğini, bir kadın hiç mutlu olamadıklarını ve eşi ile ayrıldıklarını, bir kişinin de öldüğünü söylüyorlar. Burası uzun yıllardır ziyaret edilmediği için Karia Yolu ile birlikte ziyaretçi çekeceğine inanıyorum. Mezarın girişindeki yazıttan da odönemde de mezar kazıcılarının var olduğu anlaşılıyor. Çünkü bu yazıtta mezar kazıcılarına yönelik bir lanetleme var." dedi.

KAÇAK KAZILARLA TALAN EDİLİYOR

Türbe olmadığı ortaya çıkan mezar bu kez de kaçak kazı ve talana maruz kaldı. Mezarın iç kısmı kaçak kazılar sonrası delik deşik edilirken, anıt mezarın en üstünde olduğu tahmin edilen Rodoslu Diagoras ve eşine ait heykelinin de yine kaçak kazılar sonrası kaçırıldığı tahmin ediliyor.

HURAFELER DEVAM EDİYOR

Anıt mezarın üstünde bulunan "Siz beyaz dişli hayvanlar, her zaman size öngörülen yerde kalın. Çünkü ben en yukarıda olarak her şeyi gözetleyeceğim ki hiçbir korkak adam gelip de mezara zarar vermesin. Çünkü bu savaşta ölen Diagoras isimli bir adamın ve örnek çocuklar yetiştirmesiyle ve kocasına sadakat anlayışıyla herkesten üstün olan ve babasının Aristomakha olarak adlandırdığı tanrılarla kıyaslanası karısının mezarıdır." uyarısından etkilenen köylüler mezarda kaçak kazı yapanların öldüğü, eşinden boşandığı ya da hasta olduğunu iddia ediyor.

TÜRKİYE'DEKİ TEK PRAMİT MEZAR

Turgut Mahallesi çıkışından dağın zirvesine doğru 10 dakikalık bir tırmanmanın ardından ulaşılan 2 bin 300 yıl öncesine ait piramit mezarın Türkiye’de ayakta kalan tek piramit mezar olma özelliği taşıdığı açıklandı. Yunanlı boksör Diagoras’a ait piramit mezar mimari tarzı ile dünyanın yedi harikasından birisi olan Mausoleum’a benzerliği ile dikkat çekiyor. 6 metre yüksekliğinde, 3 metre genişliğindeki piramit mezarın girişinde kitabesi yer alıyor.