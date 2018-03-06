taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.394
USD
3,8063
EURO
4,6985
ALTIN
161,68
PETR
65,6100

Yunan devriyelerin ittiği Afgan kaçak boğuldu

Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Afganistanlı 2 kaçaktan 1'i boğuldu.

DHA | 06.03.2018 - 10:33..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

afgan

Afganistan uyruklu kaçak, Ahırköy yakınlarında Meriç Nehri'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçerken, boğuldu.

Kaçağın cansız bedenini, yanındaki diğer Afgan kaçak kıyıya çekerek, sudan çıkardı. Hudut birliği askerlerinin olayı fark etmesi üzerine durum, jandarmaya bildirildi.

YUNAN DEVRİYELER İTTİ

Afgan kaçak, jandarmaya, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isterken, Yunan devriyelerinin kendilerini Türkiye'ye itmeleri sırasında arkadaşının boğulduğunu ileri sürdü.

Afgan kaçağın cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İpsala Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Diğer kaçak ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Adana'da otomobile yerleştirilen soba borusundan eroin çıktı
Adana’da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada, araca özel olarak yerleştirilen soba borusu içinden 18 kilo eroin ele geçirildi.
Gezi Parkı'nda lise öğrencisine taciz
Taksim Meydanı’nda konuşma bahanesiyle yaklaşarak 17 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen 70 yaşındaki yaşlı adam, güven timleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul’da narkotik operasyon: 40 gözaltı
İstanbul genelinde özel harekat polislerin de desteğiyle 3 farklı adrese şafak vakti eş zamanlı narkotik operasyonu düzenledi. Operasyonda 40 şahıs gözaltına alındı.
Asker kaçağı polislere saldırdı: 1 şehit 2 yaralı
İzmir'in Bornova ilçesinde, GBT kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşılan şüphelinin bıçakla saldırdığı iki polisten biri şehit oldu, diğeri yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık

Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık

236
Bekir Coşkun Afrin operasyonunu tartışmaya açtı

Bekir Coşkun Afrin operasyonunu tartışmaya açtı

145
Suriye'nin İran'a maliyeti 36 milyar dolar

Suriye'nin İran'a maliyeti 36 milyar dolar

67
Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu

Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu

72
Zeytin Dalı Harekatı PKK'nın Akdeniz planını bozdu

Zeytin Dalı Harekatı PKK'nın Akdeniz planını bozdu

42
Kaldırılan Türk dizilerinin altından Selman çıktı

Kaldırılan Türk dizilerinin altından Selman çıktı

53
HDP'li kaçak vekil de Afrin yalanlarına destek veriyor

HDP'li kaçak vekil de Afrin yalanlarına destek veriyor

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM