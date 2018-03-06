Yunan devriyelerin ittiği Afgan kaçak boğuldu

Afganistan uyruklu kaçak, Ahırköy yakınlarında Meriç Nehri'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçerken, boğuldu.
Kaçağın cansız bedenini, yanındaki diğer Afgan kaçak kıyıya çekerek, sudan çıkardı. Hudut birliği askerlerinin olayı fark etmesi üzerine durum, jandarmaya bildirildi.
YUNAN DEVRİYELER İTTİ
Afgan kaçak, jandarmaya, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isterken, Yunan devriyelerinin kendilerini Türkiye'ye itmeleri sırasında arkadaşının boğulduğunu ileri sürdü.
Afgan kaçağın cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İpsala Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Diğer kaçak ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.