Yunan devriyelerin ittiği Afgan kaçak boğuldu

1 2018 yılı içerisinde tamamlanacak metro projeleri Üsküdar'dan Beşiktaş'a, Gayrettepe'den Mahmutbey'e kadar inşa edilecek metrolar, bu sene içerisinde hizmete sunulacak.

2 Bafelyon Dağı'ndaki terör kampı görüntülendi Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan stratejik öneme sahip Bafelyon Dağı'nda terör örgütü YPG/PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı alan ile yer altı sığınağı görüntülendi.

3 Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

4 Roma taraftarının Cengiz yorumu Cengiz Ünder'in Totti gibi fantastik goller attığını söyleyen Romalı taraftarlar, "Hep bizimle kalmasını istiyoruz" dediler.

5 Borçlu çiftçilere blokaj uyarısı 2017 yılından elektriğe ait borcu bulunan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'taki çiftçilere, blokaj uygulanacağı belirtilerek, borçlarını ödemeleri konusunda hatırlatma yapıldı.

6 Uğur Pektaş Türkan Şoray kuralı koydu Uzun süredir ekrandan uzak kalan Uğur Pektaş, oyunculukla ilgili kriterlerini değiştirdi.