Yunan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye itirafı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Yunan Dışişleri Bakanlığı aleyhine açılan bir arazi davasında uğradığı muameleye isyan etti, Bakan'ın ağzından sinir haliyle tarihi itiraflar döküldü.

ARAZİ KAVGASI DAVA İLE SONUÇLANDI

Kocyas, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Lefkoşa'da bir kiliseye ait olan arsanın büyükelçilik yapımı için kendilerine tahsis edilmesi konusunda anlaşmazlık yaşadı, anlaşmazlık mahkemeye taşındı.

Saatlerce süren uzlaşı sürecinden bir sonuç elde edemeyen mahkeme, Bakan'ın ifadesini aldı, ancak ifade sırasında da avukat ile Bakan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında ise Bakan'ın sabrı taşınca o tarihi cümleler ağızından çıktı.

"TÜRKLER BİLE DAHA İYİ DAVRANDI"

Bakanlığı dava eden kilisenin avukatı Yunan Bakanlığını suçlarken, uzlaşma yolunu arayan Kocyas bir türlü istediği sonucu elde edemeyince çileden çıktı. Kocyas’ın, “Bana Türkler bile daha iyi davrandı, ben mafya köpeği değilim, Yunanistan Dışişleri Bakanı’yım, Rum mahkemesine çıkartılmam bile ayıptır, utançtır” sözleri mahkeme koridorunda uzunca süre yankılandı.