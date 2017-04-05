Yunan gazeteleri Kılıçdaroğlu'nun iddiasını köpürttü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin kontrollü bir darbe girişimi olduğunu ifade etti.
YUNAN'A MALZEME VERDİ
Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları, FETÖ'cülere kucak açan Yunanistan'da yayın yapan gazetelerde geniş yer buldu.
CHP Lideri'nin açıklamalarına yer veren Kathimerini gazetesi, "Kılıçdaroğlu 'darbe kontrollüydü' diyor." başlığını kullandı. Haberin görselinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına yer verildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, diğer Yunan gazetelerinde de yerini aldı.
ERDOĞAN: BELGELERİ AÇIKLA
Gazetenin haberinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik "Belgeleri açıkla" çağrısına da yer verildi.
DARBECİLERE KUCAK AÇTILAR
Yunanistan, kanlı darbe girişiminden sonra ülkeye giriş yapan darbeci teröristleri Türkiye'ye iade etmeme kararı almıştı.