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Yunan gazetesinden darbecilerin kışlada korunduğu iddiası

Yunan gazetesi Ta Nea, 15 Temmuz darbesinden sonra Yunanistan’a kaçan ve Mayıs ayı sonunda serbest kalan 8 darbeci FETÖ üyesi askerin ülkedeki kışlalardan birinde korunduğunu iddia etti.

İHA | 09.06.2018 - 13:40..
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Yunan gazetesinden darbecilerin kışlada korunduğu iddiası

Yunanistan’ın saygın gazetelerinden Ta Nea gazetesi, 15 Temmuz darbesinden sonra Yunanistan’a kaçan ve Mayıs ayı sonunda serbest kalan 8 darbeci FETÖ üyesi askerin ülkedeki kışlalardan birinde korunduğunu yazdı.

FETÖ'CÜLERİ KIŞLAYA SAKLADILAR

Gazetenin "8’leri kışlada koruyorlar" manşeti ile yayınladığı haberde, Yunan makamları tarafından 18 aylık tutukluluk hallerinin sona ermesi ile serbest bırakılan 8 darbeci askere psikolog desteği verildiği ve bir askeriyede bulundukları belirtildi.

Yunan gazetesinden darbecilerin kışlada korunduğu iddiası

YEMEKLERİ BİLE KONTROL ALTINDA

Gazeteye göre her darbeci askerin ayrı odası bulunuyor ancak mutfak ve salon ortak kullanılıyor. Habere göre Yunan makamlarının esas korkusunun ise 8 darbeci askere düzenlenebilecek bir suikast olduğu belirtiliyor. Bu sebeple yemeklere bile özen gösterilip kontrol ediliyor ve sıkı koruma önlemleri alınıyor.

PAKETLERİZ AÇIKLAMASI KORKUTTU

Bugüne kadar yayınlanan röportajlarda ve Yunan makamları tarafından verilen bilgilerde 8 darbecinin bir ya da iki evde yaklaşık 80 kişilik bir polis gücü tarafından korunduğu belirtiliyordu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın "Nerede olurlarsa olsunlar onları paketleyip Türk yargısına teslim ederiz." açıklamasından sonra ise Yunan makamlarının sürekli olarak koruma planlarını değiştirdiği öğrenildi.

Yunan gazetesinden darbecilerin kışlada korunduğu iddiası

Buna göre 8 FETÖ'cü şu koordinatlardan birinde...

Larisa 39°37′53″N 22°24′27″

EKozani 40°17′36″N 21°46′43″

EKoufovouno 41°21′01.5″N 26°25′13″

EAlexandroupoli 40°51′47″N 25°51′56″

EMegalo Pefko 38°00′26″N 23°25′44″

EPachi 37°58′50″N 23°23′12″E

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