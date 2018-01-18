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Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

Kardak Kayalıkları'na gelen Yunan hücum botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu arasında gergin anlar yaşandı.

İHA | 18.01.2018 - 03:58..
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Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

Ege Denizi'nde bulunan Kardak Kayalıkları'nı geçerek Türk kara sularına giren Yunan hücum botu, Türk botuna çarptı.

İKİ BOTTA DA HASAR OLUŞMADI

Gümüşlük Mahallesi’ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları yakınında Yunan hücum botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu arasında kısa süreli dalaş yaşandı. Türk karasularına giren Yunan hücum botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu arasında temas olduğu ancak her iki botta da herhangi bir hasar oluşmadığı öğrenildi.

Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

YUNAN BOTU UYARI ANONSLARINI DİNLEMEDİ

Önce anons ile Yunan hücum botunu uyararak Türk karasularından çıkması istenen Nikiforos adlı bot, sınır ihlaline devam edince Yunan hücum botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu arasında kısa süreli temas oldu.

Olaydan sonra Yunan hücum botu Türk karasularını terk etti.

Yunan botu Kardak'ta Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı VİDEO

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