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Yunan hükümeti FETÖ'cü kararına itiraz etti

Yunanistan'da hükümet FETÖ'cü askere iltica hakkı veren komisyon kararına itiraz etti.

Haber Merkezi | 30.12.2017 - 21:47..
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Yunan hükümeti FETÖ'cü kararına itiraz etti

Sabah saatlerinde Yunanistan'dan gelen bir haber iki ülke ilişkilerini olumsuz etkileyecek yöndeydi.

FETÖ'CÜYE SIĞINMA HAKKI VERİLMİŞTİ

15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'den Yunanistan'a kaçan ve tutuklu bulunan FETÖ'cü askerlerden biri iltica talebinde bulunumuş, Yunanistan İltica Komisyonu ise bu askere siyasi sığınma hakkı vererek serbest kalmasını sağlamıştı.

DIŞİŞLERİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bu karar Türkiye'de tepkiyle karşılaşmış, Dışişleri Bakanlığı ise iki ülke ilişkilerinin bu karardan etkileneceğini belirtmişti.

HÜKÜMET KARARA İTİRAZ ETTİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Yunanistan şok bir haber geldi. Buna göre Yunan Hükümeti, İltica Komisyonu'nun bu kararına itiraz etti.

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