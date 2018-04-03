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Yunan yargısından DHKP-C üyesinin Türkiye'ye iadesine ret geldi

Yunan istinaf mahkemesi, DHKP-C üyesi Ali Ercan Gökoğlu'nun iadesini reddetti.

AA | 03.04.2018 - 12:44..
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Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Larisa İstinaf Mahkemesinin, tutuklu yargılanan Ali Ercan Gökoğlu’na ilişkin Türkiye’nin iade talebine ret kararı verdiğini duyurdu.

Ajans haberinde, savcının mütalaasında “adil yargılama için garanti bulunmadığı” gerekçesiyle iadenin reddine yönelik görüş belirttiği kaydedildi.

Kısa bir süre önce Atina İstinaf Mahkemesi de terör örgütü DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat'a ilişkin Türkiye'nin iade talebine ret karar vermişti.

OPERASYONDA PATLAYICI MALZEMELER  VE SAHTE KİMLİK BULUNMUŞTU

Kasım ayı sonunda, Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla Gökoğlu ve Özpolat ile yakalanan 7 DHKP-C üyesi, “patlayıcı madde ve silah bulundurmak”, “terör örgütü üyesi olmak” ve “sahte belge bulundurmak” suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti.

Terörle mücadele ekiplerinin operasyonunda, bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik de ele geçirilmişti.

Yakalanan terör örgütü üyeleri arasında, 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan, ardından mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da yakalanan Hasan Biber isimli örgüt üyesi de bulunuyor.

Yunan basını, örgüt üyelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayındaki ziyaretinde saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına yönelik bulgular olduğunu iddia etmişti.

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