Yunan itfayeciler Reform Bakanlığını işgal etti

Hükümet karşıtı sloganlar atan ve dövizler taşıyan itfaiyeciler, Başbakanlık binasına yürümeye çalıştı. Başbakanlık çevresindeki polis barikatını aşamayan grup, yakınlardaki İdari Reform Bakanlığı binasına yöneldi.

İTFAYECİLER İSYAN ETTİ

İdari Reformlar Bakanlığı binasının camlarını ve kapılarını kıran itfaiyeciler, binayı işgal ederek Bakan Olga Gervasili'yle görüşme talep etti.

Yunanistan'da 5 yıl önce işe alınan yaklaşık 2 bin itfaiyeci sözleşmelerinin yenilenmemesi veya kadroya alınmamaları halinde işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.