Yunan kurtarma ekiplerinin acizliğini gösteren fotoğraf

Yunanistan, tarihinin en büyük yangın faciasını yaşadı.

Atina'ya sadece 30 kilometre uzaklıkta başlayan yangın, devletin çaresizliği nedeniyle büyüyerek 80'den fazla insanın canını aldı.

TÜRKİYE YARDIMA HAZIRDI

Yangın haberinin gelmesiyle birlikte; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı arayarak yardıma hazır olduğunu bildirdi.

Türkiye, yangın söndürme uçaklarını ve helikopterlerini hazır hale getirdi.

Devletin tüm kurumları yardım için hazır konuma gelirken, Yunanistan yağışların başlayacağını bahane ederek tüm teklifleri reddetti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Alevlerin söndürülmesiyle birlikte, arama kurtarma çalışmalarına başlayan Yunan ekipleri büyük bir acizlik içerisinde.

Devletten yeterli desteği alamayan kurtarma ekipleri, evlerin içerisine girmekte bile zorlanıyor.

AFAD'I İSTEMEDİLER

Oysa, arama kurtarma çalışmalarında uzman hale gelen AFAD ekipleri Yunanistan'a yardım için hazır hale gelmişti...

YAĞMA BAŞLADI

Bölgede yağma ihtimaline karşı da alarm durumuna geçildi.

Alevlerden kaçanların evlerini yağmalamak isteyen 4 kişi, çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı.

Bölgeye komanda ekipleri de gönderildi.

ÇİPRAS'A TEPKİLER

Devlet kurumlarının yetersiz kalması nedeniyle, ülke medyasında Başbakan Çipras'a yönelik tepki dolu haberler yayınlanıyor.

Vatandaşlar da Atina'ya sadece 30 kilometre olan bölgedeki yangına müdahale edilememesi nedeniyle öfke dolu.