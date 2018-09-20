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Yunan medyasında tatbikat korkusu

Türkiye'nin Ege Denizi'nde yaptığı büyük yangın tatbikatı Yunan medyasında büyük bir endişeyle karşılandı.

Haber Merkezi | 20.09.2018 - 08:42..
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Yunan medyasında tatbikat korkusu

Türkiye, Kıbrıs ile Girit arasındaki bölgede oldukça gerçekçi bir yangın tatbikatı yaptı.

GERÇEK MÜHİMMAT KULLANILDI

Bu tatbikatta gerçek mühimmatlar kullanılması Yunanistan'da paniğe neden oldu.

Yunan haber sitesi mignatiou.com'un haberine göre, Türkiye eylül ayınını sonuna kadar Ege'nin merkezindeki büyük bir bölgede bu tatbikatları gerçekleştirdi.

Yunan medyasında tatbikat korkusu

Tatbikatı yapmak için Yunan kıta sahanlığındakine benzer bir Navtex yayınladı.

NAVTEX NEDİR

Navtex cihazı uluslararası orta frekansta gemilere seyirde tehlike ve emniyet raporları ile havaraporu tahmin ve uyarılarını otomatik olarak yazılı veren haberleşme cihazıdır.

Yunan medyasında tatbikat korkusu

Yunan medyasında tatbikat korkusu

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